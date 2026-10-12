Perú logra récord histórico con seis galardones en los World Travel Awards 2026

El país obtuvo cinco reconocimientos regionales por su oferta turística, gastronómica, cultural y natural, además de un premio para Machu Picchu como principal atractivo turístico de Sudamérica.

El Perú alcanzó un récord histórico al obtener seis galardones en los World Travel Awards 2026, considerados los “premios Oscar” del turismo. En la edición sudamericana, el país recibió cinco distinciones por su liderazgo en turismo, gastronomía, cultura, naturaleza y contribución al turismo sostenible. A estos reconocimientos se sumó el premio otorgado al Santuario Histórico de Machu Picchu, en Cusco, como la principal atracción turística de la región.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur​), el Perú fue reconocido como “Destino líder de Sudamérica”, “Destino culinario líder de Sudamérica”, “Destino cultural líder de Sudamérica” y “Destino de naturaleza líder de Sudamérica”. Asimismo, obtuvo la distinción de “Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica”, que destaca la importancia de promover actividades turísticas responsables con el patrimonio natural y cultural.

Por su parte, Machu Picchu recibió el premio a “Atracción turística líder de Sudamérica”, en reconocimiento a su valor histórico, arquitectónico y natural. Este galardón refuerza la relevancia internacional del santuario inca, considerado uno de los principales referentes turísticos del país y un importante punto de atracción para visitantes nacionales y extranjeros interesados en la historia y la cultura peruana.

RETOS PARA EL PERÚ

Los seis reconocimientos representan una oportunidad para fortalecer la imagen del Perú en los mercados internacionales y promover la llegada de más turistas. En ese contexto, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) continúa impulsando campañas para difundir los destinos y experiencias del país. El desafío del sector será convertir estos premios en un mayor flujo de visitantes, más ingresos y nuevas oportunidades de empleo para hoteles, restaurantes, agencias de viajes y pequeños negocios de las distintas regiones.