Caral: hallan figuras de casi 4 000 años que revelarían cómo pensaban sus antiguos habitantes

La Ciudad Sagrada de Caral, ubicada en la región Lima, continúa revelando secretos de su pasado. A 32 años del inicio de las investigaciones arqueológicas, especialistas descubrieron dos figuras antropomórficas que representarían a un hombre y una mujer, cuyo significado podría estar relacionado con la concepción de la vida, la naturaleza y el universo que tenían los antiguos habitantes de esta civilización.

Figuras halladas en Caral revelarían antiguas creencias

El subdirector de Investigación y Conservación de la Zona Arqueológica Caral, Marco Antonio Machacuay Romero, explicó a la Agencia Andina que las estatuillas fueron encontradas en una estructura cercana al Conjunto Residencial Mayor. Ambas están elaboradas en arcilla: una presenta rasgos masculinos y una vestimenta similar a un taparrabo, mientras que la otra posee características femeninas, como pechos de forma cónica. Según el investigador, estas representaciones podrían reflejar la cosmología y la ontología de la civilización Caral.

Los especialistas estiman que las figuras corresponden al periodo comprendido entre los años 3000 y 1800 antes de Cristo. Machacuay señaló que, durante las primeras etapas, estas representaciones mostraban escenas de la vida cotidiana, con figuras humanas, animales y plantas, generalmente sin colores. Sin embargo, después del 1800 a. C., comenzaron a incorporar tonalidades en sus vestimentas y ornamentos, adquiriendo un significado cada vez más vinculado a los rituales ceremoniales y al simbolismo femenino.

Caral celebra 32 años de investigaciones con nuevos descubrimientos

Debido a su antigüedad y delicado estado de conservación, las estatuillas fueron exhibidas temporalmente en una muestra organizada en el Ministerio de Cultura. La exposición también presenta figuras de periodos posteriores, con colores, ornamentos y detalles que evidenciarían diferencias de jerarquía social. Algunas representaciones incluso sugieren relaciones entre personajes de distinto estatus, como una posible patrona y su servidor.

En paralelo, la Zona Arqueológica Caral prepara las actividades por los 32 años del inicio de sus investigaciones, cuya celebración central será el Caral Raymi, programado para el viernes 23 y sábado 24 de octubre. La primera jornada incluirá una ceremonia de homenaje a la Pachamama y la iluminación nocturna de las estructuras arqueológicas. Para el segundo día se contemplan recorridos por la Ciudad Sagrada, presentaciones culturales, exhibiciones de caballos de paso y danzas de tijeras encabezadas por el reconocido exponente ayacuchano Qori Sisicha. (Con información de Agencia Andina).