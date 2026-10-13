El Día del Picarón endulzará nuestros paladares este 16 de octubre

Cada tercer viernes de octubre celebramos el Día Nacional del Picarón, para rendir homenaje al postre que ha conquistado por décadas los paladares de generación en generación y lo sigue haciendo.

Aunque los podemos encontrar durante todo el año, los picarones brillan con más fuerza en octubre, el mes morado por la procesión del Señor de los Milagros y al celebrar su día, que es una buena oportunidad para honrar esta tradición.

Para rendir homenaje a uno de los postres más emblemáticos del Perú, el viernes 16 de octubre se realizará el Festival del Picarón, gracias al auspicio de la Municipalidad de Lima y co-organizado por Dulce Perú, la ONG Qallariq Tikariq Warmi y NAN-Mujeres que Transforman.

Si quiere degustar ese dulce dorado, esponjoso, con forma de aro que combina zapallo, camote y chancaca, bañadito en miel, ese jarabe espeso y aromático que convierte cada bocado en una tentación difícil de resistir, puede acudir desde las 10:00 a.m. a la cuadra 6 de jirón Ucayali en pleno Centro de Lima donde picaroneras expertas prepararán una gran variedad de picarones como el picarón tradicional, de quinua, con chía, de maca, de zanahoria, maíz morado, kañihua entre mucho más para elegir y compartir.

Y para seguir celebrando esta fecha que rinde homenaje a este postre símbolo de identidad y sabor, Dulce Perú también se une a las festividades por el Dia del Picarón, con una gran variedad de picarones para sus clientes.

Los esperamos en la Av. Mariscal La Mar 432 en Miraflores. Por decreto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), esta fecha rinde homenaje a un postre que es mucho más que un simple manjar; es un símbolo de nuestra historia, mestizaje y el sabor inconfundible de la cocina de calle limeña.