Ministro de Cultura: entradas a Machupicchu se comprarán con pago confirmado y sin reservas

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, informó que la venta de entradas a la llaqta de Machupicchu en el Cusco será en adelante con pago confirmado y sin reservas. De esta manera, se busca que la disponibilidad registrada en la plataforma corresponda a boletos que efectivamente pueden ser adquiridos por el público.

“Machupicchu va a seguir vendiendo sus entradas. […] Descubrimos que el problema estaba precisamente en el bloqueo de entradas. Eso es lo que hemos eliminado: las reservas. Ya no habrá reservas. Sencillamente, vas a comprar la entrada y pagarla. Si no la pagas, estás perjudicando a los turistas que sí quieren comprarla. […] Si algunos quieren seguir oponiéndose a la modernidad, muy bien, pero nosotros vamos a avanzar”, afirmó el titular de Cultura.

“Muy pronto, las entradas para Machupicchu se podrán comprar con un año de anticipación. De esta manera, no importará la fecha en la que quieras viajar: si compras hoy y quieres visitar Machupicchu en julio del próximo año, podrás hacerlo. Vuelvo a repetir: Vamos a mejorar este sistema, pero siempre mirando hacia adelante. *Vamos a seguir avanzando con firmeza, ni un paso atrás en lo que hemos logrado”, agregó,

El 22 de setiembre pasado el Ministerio de Cultura inició la marcha blanca del mecanismo de venta directa de boletos para el ingreso a la llaqta de Machupicchu y la red de Caminos Inka a través de la plataforma Tu Boleto

Esta etapa, que terminará el 22 de octubre próximo, permitirá monitorear su funcionamiento y realizar los ajustes que sean necesarios.