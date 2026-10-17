Turrón de Doña Pepa: el dulce tradicional que conquista octubre

El turrón de Doña Pepa es uno de los dulces más representativos de la gastronomía peruana, especialmente durante octubre, cuando miles de fieles acompañan las procesiones del Señor de los Milagros. Su combinación de barras de masa horneada, miel dulce y grageas de colores lo convierte en un clásico infaltable en esta temporada.

Su origen está vinculado a una tradición popular que, con el paso del tiempo, ha dado lugar a distintas versiones sobre su creación. Una de las más conocidas cuenta la historia de una mujer llamada Josefa Marmanillo, quien habría preparado este postre como muestra de agradecimiento al Señor de los Milagros.

Un sabor que pasa de generación en generación

La preparación tradicional combina harina, manteca, huevos y otros ingredientes para obtener una masa aromática que se hornea en forma de bastones. Luego, estas piezas se acomodan en capas y se cubren con miel de chancaca y frutas, antes de decorarse con grageas multicolores.

Actualmente, el turrón de Doña Pepa se encuentra en panaderías, mercados y pastelerías de distintas partes del país. Más allá de su sabor, este dulce representa una costumbre profundamente arraigada en la cultura peruana y una tradición que cada octubre reúne a familias y devotos alrededor de una de las celebraciones religiosas más importantes del Perú.