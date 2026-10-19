J. M. Coetzee llevará la poesía de Mariano Melgar al mundo en el "Hay Festival Arequipa 2026"

La obra de Mariano Melgar traspasará las fronteras del idioma español de la mano del escritor sudafricano J. M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2003. El reconocido novelista participará en el Hay Festival Arequipa 2026, donde presentará Mariano Melgar: poesía de amor y rebelión, una publicación bilingüe desarrollada junto con la editora y traductora Valerie Miles, que permitirá acercar los versos del poeta arequipeño a lectores de habla inglesa.

La vocera del Hay Festival Arequipa, Angela Delgado, confirmó al Diario Oficial El Peruano que Coetzee protagonizará dos actividades dedicadas al autor arequipeño. El sábado 7 de noviembre participará en un conversatorio sobre el libro y los desafíos de su traducción, mientras que el domingo 8 de noviembre se realizará una lectura musicalizada de sus poemas. La iniciativa busca impulsar la difusión internacional de la producción literaria de Melgar, cuya presencia fuera del ámbito hispanohablante ha sido limitada.

El vínculo de J. M. Coetzee con la literatura latinoamericana

El acercamiento del Premio Nobel sudafricano a la poesía de Mariano Melgar responde a un interés por la literatura escrita en español que se remonta a varias décadas. En una entrevista concedida a El País en septiembre de 2022, Coetzee reconoció su familiaridad con las letras latinoamericanas y expresó su admiración por la obra del poeta chileno Pablo Neruda. Esta influencia también se advierte en su novela En medio de ninguna parte, publicada en 1977, en la que incorporó pasajes en español, pese a haber reconocido que no domina el idioma al nivel necesario para escribir literatura en esa lengua.

Poesía de Mariano Melgar llega al inglés tras tres años de trabajo

La traducción de los poemas de Mariano Melgar comenzó a mostrar sus primeros resultados en 2025, cuando la revista literaria estadounidense The Paris Review publicó On Some Whim or Other, versión en inglés del poema Por no sé qué capricho, realizada por Coetzee y Valerie Miles. Este adelanto permitió dar a conocer parte del proyecto editorial que, tras tres años de preparación, reunirá una selección de composiciones del autor peruano en ambos idiomas.

La presentación de Mariano Melgar: poesía de amor y rebelión pondrá nuevamente en el escenario cultural internacional la figura del poeta arequipeño, cuya producción literaria estuvo marcada por el amor, la rebeldía y los ideales independentistas. Durante el Hay Festival Arequipa 2026, los asistentes podrán conocer los detalles del proceso de traducción y escuchar una interpretación musicalizada de sus versos, en una programación que reunirá la obra del escritor peruano con la trayectoria de J. M. Coetzee, autor de 14 novelas y una de las figuras más reconocidas de la literatura contemporánea.