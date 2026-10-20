Kuélap entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2027, según National Geographic

El Perú vuelve a captar la atención del turismo internacional. National Geographic incluyó al Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, ubicado en la región Amazonas, entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2027. El reconocimiento, anunciado este martes 20 de octubre en la selección “Best of the World 2027”, destaca el valor histórico del monumento y los esfuerzos para su conservación y recuperación, según informó el Ministerio de Cultura.

La prestigiosa publicación elaboró esta lista a partir de las recomendaciones de escritores, fotógrafos y exploradores, quienes seleccionaron destinos turísticos de seis continentes. Kuélap logró posicionarse como uno de los grandes referentes arqueológicos de Sudamérica, gracias a su legado cultural y a las mejoras previstas para recibir visitantes durante 2027.

Kuélap entre los mejores destinos del mundo

Entre los principales aspectos destacados figuran los trabajos de conservación de la muralla sur, las mejoras en el Centro de Visitantes y las próximas intervenciones en el sector Malcapampa. National Geographic también resaltó el recorrido hacia la fortaleza desde Nuevo Tingo, así como las oportunidades de conocer los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones sobre la antigua sociedad chachapoya.

Además, la publicación internacional puso en valor otros atractivos turísticos de Amazonas, como la catarata de Gocta y los sitios arqueológicos relacionados con las prácticas funerarias de la cultura chachapoya. Estos destinos, situados en el entorno de Chachapoyas, amplían las alternativas para quienes buscan experiencias vinculadas con la historia, la naturaleza y el turismo cultural en el norte del Perú.

Kuélap 2027: ¿qué mejoras se realizan para recibir a los turistas?

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y el Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria de Kuélap (PRIAK 2024-2029), continúa ejecutando investigaciones científicas y trabajos de recuperación de las estructuras del monumento. Paralelamente, se desarrollan labores de mantenimiento y mejoras en los recorridos turísticos, la seguridad, la accesibilidad y la orientación a los visitantes, con medidas destinadas a proteger el patrimonio cultural y facilitar una experiencia de visita ordenada. Ingresa a la selección de National Geographic en este enlace