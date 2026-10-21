Danza Huanca de Pasco es declarada Patrimonio Cultural de la Nación

El Ministerio de Cultura (Mincul) declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a la Danza Huanca de la comunidad campesina de San Agustín de Huaychao, ubicada en el distrito de Huayllay, dentro de la provincia y departamento de Pasco.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 000301-2026-VMPCIC/MC, suscrita por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La Dirección de Patrimonio Inmaterial fundamentó la norma al señalar que esta práctica dancística actúa como un canal de identidad cultural, cohesión social y memoria histórica. Asimismo, el informe técnico precisa que los pilares de esta manifestación artística se basan en un sistema de creencias y principios que sostienen la estructura y organización de la referida comunidad campesina.

Informe sobre estado y acciones de seguimiento

Con el objetivo de garantizar la preservación de la manifestación, la resolución establece que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Pasco y la propia comunidad de portadores redactarán un informe sobre el estado de la danza cada cinco años. Este reporte periódico posibilitará la actualización del registro institucional respecto a eventuales modificaciones en la práctica, así como la identificación de posibles riesgos para su vigencia en la región.

Finalmente, el dispositivo legal ordena la notificación de los alcances de la resolución a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Pasco. De igual modo, se dispuso poner en conocimiento del dictamen a la Municipalidad del Centro Poblado y a las autoridades de la comunidad campesina de San Agustín de Huaychao para coordinar las acciones de seguimiento e implementación.