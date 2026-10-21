Alonso Cueto presenta hoy su nueva novela “Memorias de una limeña”

El escritor peruano Alonso Cueto presentará este miércoles 21 de octubre, a las 7:30 p. m., su más reciente novela, Memorias de una limeña, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Durante el encuentro, el reconocido novelista dialogará con la periodista Clara Elvira Ospina sobre esta historia que combina recuerdos personales, secretos familiares y las transformaciones de la sociedad limeña. La actividad será de ingreso libre y finalizará con una firma de ejemplares.

Una historia de secretos, recuerdos y decisiones

La novela tiene como protagonista a Adriana Verón Tai-pe, una mujer que, próxima a cumplir setenta años, decide escribir sus memorias y enfrentarse a los episodios que marcaron su existencia. Desde su infancia en una familia privilegiada hasta las pérdidas, los deseos y las decisiones que cambiaron su destino, el personaje emprende un recorrido íntimo en el que descubre que los recuerdos no siempre reflejan los hechos tal como ocurrieron.

A través de esta historia, Alonso Cueto explora la memoria, la identidad y las heridas familiares que permanecen ocultas durante generaciones. Los silencios, la culpa y las relaciones personales adquieren especial importancia en una narración que plantea cómo el paso del tiempo puede transformar nuestra percepción del pasado y revelar aspectos desconocidos de quienes nos rodean.

Alonso Cueto reconstruye la Lima del siglo XX

Uno de los principales atractivos de Memorias de una limeña es la reconstrucción de la capital peruana a comienzos del siglo XX. Entre tranvías, elegantes salones de baile y paseos aristocráticos, la novela transporta al lector a una época de profundos cambios culturales y sociales. En sus páginas también aparecen personajes históricos como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, César Vallejo, María Wiesse, Magda Portal y Felipe Pinglo Alva, figuras que contribuyeron a definir la identidad cultural del Perú.

La publicación se suma a la destacada trayectoria literaria de Alonso Cueto, nacido en Lima en 1954 y considerado uno de los narradores peruanos más reconocidos de las últimas décadas. Sus obras han sido traducidas a dieciocho idiomas y, en 2005, obtuvo el Premio Herralde de Novela por La hora azul. Entre sus reconocimientos también destacan el Premio Anna Seghers y la Medalla Inca Garcilaso. Además, fue becario de la Fundación Guggenheim y es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua.