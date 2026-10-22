Confirman autenticidad de 33 piezas arqueológicas que eran vendidas por redes sociales

Un total de 33 piezas arqueológicas que eran ofrecidas a través de redes sociales resultaron ser auténticas. Así lo confirmó el Ministerio de Cultura (Mincul), luego de que especialistas evaluaran los objetos recuperados durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de Lince, donde fue detenido un hombre presuntamente involucrado en su comercialización.

La entidad precisó que, entre los bienes culturales recuperados, se encuentran 29 objetos de cerámica, como platos, vasijas y cántaros escultóricos pertenecientes a diversas culturas prehispánicas. Entre ellas destacan Moche, Nasca, Cajamarca, Chancay, Chincha, Chimú e Inca. Asimismo, se identificaron cuatro piezas líticas de origen inca: dos porras, una cabeza de hacha y una boleadora.

¿Cómo se descubrió la venta de piezas arqueológicas en Lince?

La intervención policial se realizó la semana pasada, luego de que las autoridades detectaran que las piezas arqueológicas estaban siendo ofrecidas en redes sociales. Durante el operativo fue detenido José Antonio Melgarejo Valdivia (52), quien aseguró que los objetos pertenecían a una familia que los había conservado durante años y que había decidido ponerlos a la venta.

Sin embargo, el general PNP Gustavo Pareja, jefe de la Dirección de Turismo de la Policía Nacional, aclaró que la legislación peruana prohíbe comercializar bienes arqueológicos, incluso cuando estos se encuentren en posesión de particulares. “Ellos pueden, sí, tener en su casa por un tema de herencia, posesión; pero no puede ser comercializado”, sostuvo.

Ministerio de Cultura confirma el valor arqueológico de las piezas

Los especialistas de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura realizaron el proceso de identificación y evaluación de los 33 objetos incautados, confirmando su autenticidad y procedencia cultural. Este análisis permitirá contribuir a la protección y conservación de los bienes, considerados parte del patrimonio arqueológico del Perú.