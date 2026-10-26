Apdayc rendirá homenaje a la música criolla con conversatorio y recital gratuito en Miraflores

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) llevará a cabo la jornada cultural "Celebremos nuestra música criolla", un evento que integrará la investigación histórica y la interpretación musical en homenaje a destacados creadores peruanos.

Dicha actividad se desarrollará este martes 27 de octubre a las 6:30 p. m. en el auditorio de la Alianza Francesa de Miraflores, ubicado en la avenida Arequipa 4595, con ingreso gratuito hasta completar el aforo.

Conversatorio académico

El programa contempla en su primera parte un conversatorio académico centrado en figuras representativas del cancionero nacional. En este espacio, el comunicador social y sociólogo Eloy Seclén expondrá sobre la trayectoria de su padre, Nicolás Seclén, compositor y director de Los Mochicas, basándose en su libro "Vuelven Los Mochicas" (2020).

A su vez, el investigador y exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta Rivera, abordará el legado musical afroperuano a partir de la publicación "Pepe Villalobos, el rey del festejo" (2021), escrita conjuntamente con Tilsa Otta.

Recital en vivo

La segunda mitad de la fecha estará dedicada a las presentaciones musicales en vivo, a cargo de los intérpretes Julie Freundt, Milagros Guerrero, Carlos Ardiles y Ronny Zuzunaga, quienes realizarán un recorrido por diversos repertorios del género criollo. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a la historia de los creadores mediante espectáculos culturales de libre acceso y promover el valor de la producción artística nacional.