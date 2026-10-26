Carlos Gruezo será jugador de Universitario de Deportes por dos temporadas

El volante ecuatoriano, mundialista en Brasil 2014 y Qatar 2022, se incorporará a Universitario de Deportes para la temporada 2027 como agente libre.

Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con el mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027 de la Liga1 Te Apuesto. El volante central se incorporará al equipo crema en condición de agente libre, con un contrato inicial por dos temporadas.

El acuerdo entre ambas partes contempla la posibilidad de extender el vínculo por un año más, siempre que se cumplan determinados objetivos, como la obtención de títulos y los minutos disputados por el futbolista. De esta manera, el club merengue continúa trabajando en la planificación de su plantel para la próxima campaña.

Gruezo estuvo presente el último sábado en el Estadio Monumental, donde Universitario goleó por 3-0 a Juan Pablo II por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. En ese contexto se desarrollaron las negociaciones que permitieron alcanzar un entendimiento, por lo que queda pendiente la firma del contrato. Desde Ecuador también se informó sobre su posible llegada al tricampeón peruano, luego de que trascendiera que habría rescindido su vínculo con Santos Laguna, de México.

AMPLIA TRAYECTORIA

El mediocampista cuenta con una amplia trayectoria internacional y ha representado a la selección ecuatoriana en dos ediciones de la Copa del Mundo: Brasil 2014 y Qatar 2022. A nivel de clubes, defendió las camisetas de Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito, en Ecuador; Stuttgart y Augsburg, en Alemania; FC Dallas y San Jose Earthquakes, en Estados Unidos; y Santos Laguna, en México. Su incorporación apunta a fortalecer la zona medular de Universitario para los desafíos de la próxima temporada.