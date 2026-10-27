Día de Muertos de las mascotas: la tradición que recuerda a los animales fallecidos cada 27 de octubre

El 27 de octubre es una fecha especial para quienes consideran a sus mascotas parte de la familia. Según una tradición popular vinculada al Día de Muertos en México, este día los animales que fallecieron regresarían simbólicamente a sus hogares para reencontrarse con las personas que los cuidaron y les dieron cariño durante su vida.

¿De dónde nace esta creencia?

La costumbre forma parte de las expresiones contemporáneas del Día de Muertos, una celebración mexicana dedicada a recordar a los seres queridos que han fallecido. Con el tiempo, algunas familias incorporaron a perros, gatos y otros animales de compañía a esta conmemoración, reservándoles el 27 de octubre como una jornada para rendirles homenaje. Se trata de una creencia cultural y espiritual, no de un hecho comprobado.

Para recibir simbólicamente a sus mascotas, algunas personas preparan pequeños altares con fotografías, juguetes, velas, agua y los alimentos que más disfrutaban sus animales. Estos espacios representan el vínculo que mantuvieron con ellos y permiten conservar sus recuerdos a través de gestos sencillos y significativos.

Más allá de las creencias sobre el regreso de las mascotas, esta fecha también invita a reconocer el lugar que ocupan los animales en la vida de las personas. Para muchas familias, recordar a un compañero que ya no está es una manera de agradecer su compañía y mantener vivo el afecto que compartieron, incluso después de su partida.