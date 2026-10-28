Ministerio de Cultura celebrará el Día de la Canción Criolla con presentaciones artísticas gratuitas

En el marco del Día de la Canción Criolla, el Ministerio de Cultura invita a la ciudadanía a participar en la “Serenata a la Canción Criolla”, una actividad de ingreso gratuito que ofrecerá presentaciones musicales, danzas y una feria gastronómica para celebrar esta importante expresión de la identidad cultural peruana.

La actividad se realizará este viernes 30 de octubre, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., en el anfiteatro de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en la avenida De la Poesía n.° 160, en San Borja.

La programación artística contará con la participación de Alondra Mendoza, triunfadora de festivales musicales; Óscar Solís, ganador del Festival Interescolar de Música Criolla y finalista de La Voz Kids; y Karen Aracely, reconocida como una de las nuevas voces de este género.

Asimismo, se presentarán los campeones nacionales de marinera y un espectáculo de danzas afroperuanas a cargo de la agrupación Cadencia Afroperuana. Los asistentes podrán disfrutar, además, de una feria gastronómica con los mejores platillos de la cocina criolla.

Como parte de la celebración, el Ministerio de Cultura otorgará la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a Rómulo “Ronny” Zuzunaga Filinich y Luz Melva Carrera Regalado, en reconocimiento a sus trayectorias y aportes a la difusión y continuidad de la música criolla peruana.

Con la “Serenata a la Canción Criolla”, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Artes y la Biblioteca Nacional del Perú, promueve el reconocimiento de la música criolla como parte de la identidad cultural peruana. Asimismo, destaca la trayectoria de los artistas que contribuyen a mantener viva esta tradición y transmitirla a las nuevas generaciones.