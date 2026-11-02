Perú y Emiratos Árabes Unidos fortalecen lazos culturales con exposición "Wakos: lazos cerámicos"

En el marco del 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y los Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó la exposición fotográfica “Wakos: lazos cerámicos”, una propuesta que utiliza los tradicionales huacos peruanos como punto de encuentro entre dos países con diferentes historias, pero unidos por su riqueza artística.

La muestra reúne fotografías de piezas cerámicas intervenidas por artistas peruanos y emiratíes, quienes plasmaron en sus creaciones elementos representativos de sus respectivas culturas. A través de paisajes, símbolos y referencias tradicionales, los participantes transformaron los huacos en lienzos que reflejan la identidad y el patrimonio cultural de ambas naciones.

Huacos peruanos como puente cultural con Medio Oriente

Durante la ceremonia de presentación, el secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Jorge Raffo Carbajal; el director general de África, Medio Oriente y Países del Golfo, embajador Francisco Javier Pella Plenge; y el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el Perú, Ibrahim Alalawi, destacaron la importancia de promover iniciativas que permitan estrechar los vínculos diplomáticos mediante el arte y la cultura.

Las autoridades resaltaron que la cerámica constituye una valiosa expresión de la memoria colectiva, las tradiciones y la identidad de los pueblos. En ese sentido, señalaron que proyectos como “Wakos: lazos cerámicos” contribuyen al conocimiento mutuo y generan nuevas oportunidades de intercambio cultural entre el Perú y los Emiratos Árabes Unidos.

Cancillería impulsa intercambio cultural entre Perú y Emiratos Árabes Unidos

La exposición fotográfica forma parte de las actividades conmemorativas por las cuatro décadas de relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una próxima publicación del libro vinculado al proyecto, iniciativa que busca ampliar la difusión de estas expresiones artísticas y fortalecer la dimensión cultural de la cooperación bilateral.