Hallan restos de sangre en dinosaurio de 115 millones de años

El hallazgo, publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences, representa un avance en la paleontología molecular al aportar evidencias químicas de estos restos.

Un estudio científico identificó estructuras similares a glóbulos rojos y moléculas relacionadas con la hemoglobina en los huesos de un dinosaurio de 115 millones de años de antigüedad. El hallazgo, publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences, representa un avance en la paleontología molecular al aportar evidencias químicas de estos restos.

La investigación se realizó sobre fósiles de Aratasaurus museunacionali, en cuyos huesos se encontraron microestructuras mineralizadas en los canales vasculares de las extremidades posteriores. Los análisis también detectaron señales relacionadas con el hemo, un componente de la hemoglobina, y aminoácidos vinculados al colágeno.

Los científicos señalan que la conservación de estas estructuras habría sido favorecida por el rápido enterramiento del dinosaurio, un ambiente con poco oxígeno y la actividad de microorganismos. Además, la mineralización por manganeso, incluida la presencia de hausmannita, habría contribuido a preservar parte de la información molecular.

DESCUBRIMIENTO IMPORTANTE

La investigadora Kliti Grice, líder del estudio, destacó que se trata de un descubrimiento importante porque reúne distintas evidencias independientes. El hallazgo también abre nuevas posibilidades para estudiar fósiles que se encuentran en colecciones de museos y explorar la presencia de rastros moleculares de organismos extintos.