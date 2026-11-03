Premio Cervantes 2026: ¿quién ganará el máximo galardón de las letras hispanas?

La literatura en español vive una jornada de expectativa. El Premio Cervantes 2026, considerado el reconocimiento más prestigioso de las letras hispanas, dará a conocer este martes 3 de noviembre al escritor o escritora que recibirá el galardón. El anuncio estará a cargo del ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa prevista para las 19:00 horas en Madrid (13:00 horas en Perú), después de la deliberación del jurado.

Entre los nombres que aparecen en las quinielas literarias destacan Rosa Montero, Leonardo Padura y Gioconda Belli, aunque también figuran las españolas Carme Riera, Clara Janés y Soledad Puértolas, así como la mexicana Margo Glantz y el venezolano José Balza. La elección genera especial interés ante la posibilidad de que una mujer vuelva a recibir el premio, algo que no ocurre desde 2021, cuando fue reconocida la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi.

Premio Cervantes 2026: ¿una escritora podría hacer historia?

Desde su creación en 1976, cuando el poeta español Jorge Guillén recibió la primera distinción, solo seis mujeres han ganado el Premio Cervantes. Entre ellas figuran María Zambrano, Dulce María Loynaz, Ana María Matute, Elena Poniatowska, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi. Por ello, si el jurado elige este año a una autora, se convertiría en la séptima mujer en obtener uno de los mayores reconocimientos de la literatura en español.

La atención también se concentra en Latinoamérica, debido a la tradición no escrita de alternar el galardón entre escritores españoles y latinoamericanos. Tras los reconocimientos al español Álvaro Pombo en 2024 y al mexicano Gonzalo Celorio en 2025, las expectativas apuntan nuevamente hacia autores de la región, entre ellos Gioconda Belli, Margo Glantz y Leonardo Padura. Sin embargo, esta tendencia histórica no constituye una regla oficial para la elección.

Premio Cervantes: cuánto dinero recibe el ganador

El Premio Cervantes está dotado con 125 mil euros y distingue la trayectoria de autores cuya obra haya contribuido al enriquecimiento del patrimonio literario hispánico, independientemente de su nacionalidad. El jurado está integrado por representantes de la Real Academia Española (RAE), academias de la lengua, el Instituto Cervantes, universidades y asociaciones culturales y periodísticas, además de los dos últimos galardonados. La entrega del reconocimiento se realiza tradicionalmente el 23 de abril, Día Internacional del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, durante una ceremonia presidida por los reyes españoles.