Mincul otorga protección a sitio arqueológico Llaqtapukara-Ayapukara-Tambopukara en Cusco

El Ministerio de Cultura (Mincul) dispuso otorgar protección provisional por un plazo de dos años al paisaje arqueológico Llaqtapukara-Ayapukara-Tambopukara, ubicado en el distrito de Acos, provincia de Acomayo, en Cusco.

La disposición fue oficializada en las normas legales del Diario Oficial El Peruano. De acuerdo con el informe de inspección del organismo estatal, la decisión responde a graves afectaciones de origen humano y natural que representan un riesgo irreversible para la integridad del sitio.

Entre los daños generados por la actividad humana, la entidad detectó la apertura inconsulta de una carretera de 3.0 metros de ancho y 1800 metros de longitud mediante el uso de cargadores frontales y retroexcavadoras. La remoción de suelos con maquinaria pesada afectó de forma irreversible el trazado del camino prehispánico Túpac Amaru, vía que no se encuentra declarada, delimitada ni registrada, constituyendo un atentado contra el patrimonio cultural en la zona donde se proyectaba la extensión de una antigua vía cubierta por vegetación.

Impacto de factores meteorológicos y acciones de mitigación

Por otro lado, el informe técnico señala que las variaciones meteorológicas vinculadas al cambio climático han acelerado el deterioro de las evidencias arquitectónicas prehispánicas en Acomayo. Durante la temporada de lluvias, las precipitaciones permanentes filtran e infiltran agua en las estructuras y en el núcleo de los muros de los recintos, ocasionando daños colaterales por humedad. A este factor se suma el desplazamiento de elementos líticos provocado por las raíces de vegetación y la colonización del sitio por parte de aves, insectos y pequeños mamíferos.

Frente a esta situación, la resolución del Mincul ordena la paralización inmediata de todas las obras no autorizadas en el área delimitada. Asimismo, la autoridad dispone la ejecución de jornadas de sensibilización dirigidas a los propietarios de los predios involucrados para detener las afectaciones, así como la instalación de paneles informativos que adviertan sobre la relevancia histórica del bien inmueble prehispánico.