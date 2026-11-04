Mincul presenta visor digital para identificar posibles afectaciones al patrimonio cultural ante el Fenómeno El Niño

Con el propósito de mejorar el monitoreo de posibles afectaciones al patrimonio cultural y a las poblaciones indígenas, originarias y afroperuanas ante situaciones de emergencia, el Ministerio de Cultura pone a disposición el “Visor de Peligros y Emergencias del Sector Cultura”, una plataforma digital que integra información geográfica con reportes de peligros y emergencias registrados en el territorio nacional.

El visor permite consultar los registros de fenómenos naturales y antrópicos y contrastarlos con distintas capas de información geográfica que muestran la ubicación de museos, sitios arqueológicos, bienes del patrimonio histórico inmueble, bienes inmuebles prehispánicos, Camino Inka y reservas para Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). También incluye datos sobre centros poblados con presencia de pueblos indígenas u originarios y población afroperuana.

A través de criterios de búsqueda, la plataforma permite identificar los bienes y elementos del sector Cultura que podrían encontrarse expuestos ante los peligros reportados. Esto permite contar con mayores elementos para el análisis territorial, orientar las intervenciones del sector y adoptar medidas oportunas ante posibles emergencias, priorizando la protección del patrimonio cultural y de las poblaciones potencialmente afectadas.

El visor es utilizado por el Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Cultura (COE Cultura) y está disponible para consulta pública en https://geocultura.cultura.gob.pe/mapa_alerta/. Su acceso abierto a la ciudadanía promueve el uso de información y datos abiertos que contribuyan a una mejor gestión del riesgo de desastres en el país.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura fortalece sus herramientas de gestión y articulación para contribuir a la protección del patrimonio cultural de la Nación y de las poblaciones que podrían verse afectadas ante situaciones de emergencia.