Papa León XIV inicia su gira por Latinoamérica en el país que cambió el nombre de la Navidad

La gira del papa León XIV por Latinoamérica comenzará este viernes 6 de noviembre en Uruguay, un país que guarda una particularidad histórica: hace más de un siglo cambió oficialmente el nombre de la Navidad por el de Día de la Familia. La decisión, adoptada en 1919, forma parte de un proceso de secularización que transformó la relación entre la Iglesia católica y el Estado. El pontífice permanecerá en territorio uruguayo hasta el 8 de noviembre, antes de continuar su recorrido por Argentina y Perú.

¿Por qué Uruguay cambió el nombre de la Navidad?

La transformación comenzó durante el siglo XIX y se consolidó con la Constitución de 1918, vigente desde 1919, que estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. Ese mismo año, una ley modificó las denominaciones de varias festividades religiosas: el 6 de enero pasó a llamarse Día de los Niños, el 8 de diciembre se convirtió en Día de las Playas y la Semana Santa recibió el nombre de Semana de Turismo. Estas medidas formaron parte de una serie de reformas que también incluyeron la educación pública laica, el registro civil y el matrimonio civil obligatorio.

Pese a estos cambios, la religión continúa presente en la sociedad uruguaya. Según una encuesta de Equipos Consultores realizada en octubre de 2026, el 36 % de la población se identifica como católica, mientras que el 29 % se declara agnóstica o atea. La historiadora Carolina Greising explicó a EFE que Uruguay no necesariamente es el país con la población más laica de Latinoamérica, sino el que posee uno de los modelos estatales de laicidad más marcados de la región. Por su parte, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, ha señalado que, pese a la secularización, se observa un renovado acercamiento de algunos jóvenes a la fe.

Argentina y Perú: dos realidades religiosas en la gira del papa León XIV

Tras su paso por Uruguay, el papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, donde la Constitución reconoce el sostenimiento del culto católico apostólico romano por parte del Gobierno federal y garantiza la libertad religiosa. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Buenos Aires realizado entre febrero y marzo de 2026, el 57,7 % de los argentinos se identifica como católico, una cifra considerablemente menor al 90 % registrado en el censo de 1960. Además, el 22,4 % de los encuestados manifestó no tener una filiación religiosa definida.

En Perú, donde el papa León XIV llegará el 11 de noviembre, el catolicismo conserva una presencia significativa en las tradiciones y ceremonias oficiales, como el tedeum por Fiestas Patrias y las celebraciones de Semana Santa, Navidad y Santa Rosa de Lima. Aunque el país es considerado un Estado aconfesional, la Iglesia católica mantiene un vínculo histórico con las instituciones públicas. La agenda del pontífice contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de encuentros con autoridades, comunidades religiosas y fieles, antes de su partida hacia Roma el 16 de noviembre.