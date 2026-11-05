Ministerio de Cultura y Getty Conservation Institute impulsan proyecto para preservar colecciones arqueológicas

El Ministerio de Cultura del Perú y el Getty Conservation Institute (GCI) de Estados Unidos iniciaron una nueva etapa de cooperación internacional para fortalecer la conservación y gestión de colecciones arqueológicas en los museos del país. Esta alianza busca mejorar las capacidades técnicas de los especialistas mediante un programa piloto de capacitación que permitirá implementar prácticas sostenibles para proteger el patrimonio cultural peruano.

Museos de Lima

Entre el 26 de octubre y el 8 de noviembre, representantes del Getty Conservation Institute y de la Dirección General de Museos desarrollan mesas de trabajo, visitas técnicas y actividades de recopilación de información en diversos museos de Lima. Estas acciones forman parte del proyecto Prácticas de Conservación Sostenibles para Colecciones Arqueológicas (SPAC), que también contempla coordinaciones con las Direcciones Desconcentradas de Cultura de Lambayeque y Cusco.

Como parte del trabajo de campo, los especialistas visitaron el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja-Puruchuco y el Museo de Pachacamac, donde inspeccionaron los depósitos de colecciones y dialogaron con los equipos técnicos sobre las condiciones de almacenamiento, las necesidades institucionales y los principales desafíos para la preservación de bienes arqueológicos. La información recopilada servirá para definir los contenidos de la capacitación, seleccionar estudios de caso e identificar a los profesionales participantes.

Alianza internacional contempla cinco años de cooperación cultural

La iniciativa se desarrolla bajo el Convenio de Cooperación Técnica Internacional suscrito el 4 de septiembre de 2026, que establece un periodo de cinco años para ejecutar el proyecto SPAC. Durante una reunión en la sede del Ministerio de Cultura, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Fernando López Sánchez, destacó la importancia de esta colaboración para modernizar el sector museístico y promover políticas culturales con una visión de futuro.

La cooperación entre ambas instituciones comenzó en 2025 con la elaboración de la Encuesta virtual de conservación y cuidado de colecciones, una herramienta diseñada para diagnosticar las condiciones de gestión y preservación de los acervos museísticos del Perú. En esta nueva etapa, los equipos técnicos también evalúan desarrollar grupos focales y entrevistas con profesionales del sector, cuyos aportes permitirán adaptar el programa de capacitación a las necesidades de los museos peruanos.