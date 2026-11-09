Elencos nacionales se alistan para recibir al papa León XIV en el Perú

El Ministerio de Cultura (Mincul) prepara la participación de sus Elencos Nacionales en las actividades programadas por la visita del papa León XIV al Perú. Las presentaciones incluirán música sinfónica, canto coral y danzas tradicionales para mostrar la diversidad cultural del país ante el pontífice y sus invitados.

La programación comenzará el 11 de noviembre en Palacio de Gobierno, donde el Coro Nacional de Niños participará en la ceremonia de bienvenida. Ese mismo día, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional ofrecerán un espectáculo en el Gran Teatro Nacional para las autoridades y representantes de la sociedad civil.

Chiclayo y Pucallpa también tendrán presentaciones artísticas

El 13 de noviembre, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú acompañará la misa que celebrará el papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque. Esta participación marcará su regreso a Chiclayo después de 86 años y contará con músicos locales y un coro de más de 600 integrantes provenientes de Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca y Lima.

Por otro lado, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional ofrecerán una presentación especial en Pucallpa, Ucayali, antes de la llegada del pontífice a la Amazonía. El espectáculo reunirá expresiones musicales y danzas tradicionales del país, como parte de las actividades culturales organizadas durante la visita papal.