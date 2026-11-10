Biografía de Mario Vargas Llosa: ¿por qué Penguin Random House rechazó publicarla?

La publicación en español de una nueva biografía de Mario Vargas Llosa ha generado controversia en el mundo editorial. El libro Vargas Llosa: A Life, escrito por el reconocido biógrafo británico Gerald Martin, será publicado por Ediciones Deusto, perteneciente al Grupo Planeta , luego de que el sello Debate, de Penguin Random House , decidiera renunciar a los derechos que había adquirido en 2013.

Según información confirmada a la agencia EFE por representantes de ambos grupos editoriales, Debate descartó publicar la biografía tras revisar su contenido completo, al considerar que la interpretación y el retrato del Premio Nobel de Literatura 2010 no cumplían con sus estándares editoriales. Miguel Aguilar, director editorial del sello, explicó que la empresa tuvo acceso al manuscrito prácticamente cuando la obra fue publicada en el Reino Unido, en julio de 2026, y que posteriormente decidió excluirla de su catálogo.

¿Por qué Penguin Random House rechazó la biografía de Vargas Llosa?

La decisión responde a diferencias con la manera en que Gerald Martin presenta la figura de Mario Vargas Llosa. Según Aguilar, el enfoque del libro, sus criterios interpretativos y la representación del escritor no eran compatibles con el respaldo editorial de Debate. La obra, publicada originalmente por Bloomsbury, reconstruye la trayectoria del autor peruano y profundiza en aspectos controvertidos de su vida personal, sus transformaciones ideológicas y su influencia en la literatura latinoamericana.

Grupo Planeta prepara el lanzamiento de la biografía en español

Ediciones Deusto prevé publicar el libro hacia finales de 2027, aunque todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento. Roger Domingo, director editorial de varios sellos del Grupo Planeta, indicó que la traducción se encuentra en su etapa final y que el objetivo es distribuir la biografía simultáneamente en España, México y otros países de habla hispana, incluido el mercado latinoamericano.

La investigación de Gerald Martin, reconocido también por su biografía de Gabriel García Márquez, examina las contradicciones políticas y personales del autor de La ciudad y los perros. El libro aborda su evolución desde posiciones socialistas hasta su defensa del liberalismo económico, así como episodios de su vida sentimental, incluidos sus matrimonios y su relación con Isabel Preysler. Bloomsbury presenta la obra como una investigación exhaustiva sobre uno de los escritores más influyentes y controvertidos de la literatura contemporánea.