Papa León XIV: Declaran patrimonio nacional los documentos de nacionalización de Robert Prevost

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación el expediente de nacionalización del papa León XIV, que incluye el título de nacionalización y una solicitud escrita de su puño y letra en 2015 para obtener la ciudadanía peruana. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este miércoles 11 de noviembre en el diario oficial El Peruano, en reconocimiento al valor histórico, documental y biográfico de los archivos de Robert Francis Prevost Martínez.

La declaratoria fue propuesta por la Superintendencia Nacional de Migraciones, con la asesoría técnica del Archivo General de la Nación (AGN). Según la evaluación especializada, los documentos permiten reconstruir aspectos de la vida del actual pontífice, su trayectoria religiosa y el vínculo que desarrolló con el Perú desde 1985, cuando inició su labor pastoral en el país.

¿Qué revela la solicitud de nacionalización de León XIV?

Uno de los documentos más relevantes es la solicitud manuscrita presentada por Robert Prevost en 2015, redactada en papel membretado del Obispado de Chiclayo. En ella, el entonces religioso expone aspectos de sus orígenes, su trabajo pastoral en territorio peruano y las motivaciones que lo llevaron a solicitar la nacionalidad. El escrito conserva su firma y huella digital, elementos que respaldan su autenticidad y autoría.

El expediente también contiene reportes migratorios, la partida de nacimiento e informes institucionales relacionados con el procedimiento de nacionalización. Para el AGN, estas piezas constituyen fuentes primarias que permiten estudiar la participación del actual papa en la vida religiosa y social del Perú. Actualmente, la documentación permanece bajo custodia del Archivo Central de Migraciones.

La elección de Robert Francis Prevost como papa León XIV, el 8 de mayo de 2025, incrementó el interés histórico por los documentos que acreditan su proceso de nacionalización peruana. La declaratoria quedó establecida mediante la Resolución Viceministerial Nº 000317-2026-VMPCIC/MC, emitida el 10 de noviembre de 2026. Su reconocimiento permitirá destacar el valor de estos testimonios para investigadores de historia, teología, sociología y ciencias políticas, así como para quienes buscan conocer la relación del pontífice con el Perú.