Papa León XIV en Pucallpa: Ministerio de Cultura facilita traslado de 145 representantes indígenas

Un total de 145 representantes de pueblos indígenas de la Amazonía serán trasladados desde Iquitos hasta Pucallpa para participar en el encuentro con el papa León XIV, previsto para este domingo 15 de noviembre. El Ministerio de Cultura gestionó dos vuelos militares, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Vicariato Apostólico de Pucallpa, para facilitar su asistencia ante las grandes distancias y las dificultades de conectividad en la región.

La convocatoria incluye delegaciones de los pueblos Shipibo-Konibo, Ashaninka, Kukama Kukamiria y Awajún, además de representantes de 13 organizaciones indígenas convocadas por la Pastoral Indígena. Los participantes procederán de Iquitos y Yurimaguas, en Loreto; Puerto Maldonado, en Madre de Dios; Sepahua y Atalaya, en Ucayali; así como de las jurisdicciones de Tarapoto, en San Martín, y Jaén, en Cajamarca.

Primera visita de un papa a Pucallpa

Durante el encuentro, los representantes indígenas compartirán con León XIV sus principales preocupaciones, demandas y aspiraciones. Esta será la primera visita de un papa a Pucallpa y la tercera de un pontífice a la Amazonía peruana, después de las realizadas por Juan Pablo II a Iquitos, en 1985, y Francisco a Puerto Maldonado, en 2018.

Representantes afroperuanos participarán en Lima

El Ministerio de Cultura también impulsó la participación de representantes del pueblo afroperuano en las actividades del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco. La iniciativa busca promover su presencia y visibilizar la diversidad cultural del país durante la visita del pontífice.

A esta jornada asistirán representantes afroperuanos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Tacna y Tumbes.