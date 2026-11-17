Cerámicas prehispánicas, pinturas virreinales y antiguos libros forman parte de los 47 bienes culturales recuperados y repatriados que el Ministerio de Cultura presenta desde el 14 de noviembre en la exposición temporal “Wasinman Kutispa – Volviendo a Casa”. La muestra, instalada en la sala Paracas de la institución, permite conocer parte del patrimonio que volvió al país y busca sensibilizar sobre la importancia de su protección.

Los bienes fueron recuperados en territorio nacional o repatriados desde Alemania, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, mediante devoluciones voluntarias e incautaciones efectuadas por autoridades extranjeras y personal de la Policía de Turismo en Lima. Su exhibición acerca al público al trabajo de recuperación del patrimonio cultural y de prevención del tráfico ilícito.

¿Qué piezas se pueden conocer en “Wasinman Kutispa”?

La exposición reúne 41 bienes arqueológicos, entre cerámicas, textiles y objetos de piedra y metal de las culturas Nazca, Wari, Paracas, Chancay, Lambayeque y Vicús, además de otros estilos prehispánicos. También presenta dos pinturas de la escuela cusqueña del siglo XVIII, Huida a Egipto y Virgen de las Mercedes, repatriadas desde Estados Unidos.

A estas piezas se suman cuatro bienes bibliográficos: tres recuperados por personal del Ministerio de Cultura en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez —uno del siglo XVII y dos del XVIII— y el libro manuscrito Arte Antiguo Peruano del Museo Nacional, de 1942, repatriado desde Brasil. El viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Fernando López, destacó que estas acciones permiten preservar la herencia histórica del país para las futuras generaciones.

Fechas, horarios e ingreso a la exposición del Ministerio de Cultura

La muestra “Wasinman Kutispa – Volviendo a Casa” estará abierta hasta el 26 de noviembre, de martes a domingo, entre las 9:30 a. m. y las 4:30 p. m., en la sala Paracas del Ministerio de Cultura. El ingreso es gratuito y está dirigido al público en general.