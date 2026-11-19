El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso en circulación en 2026 una moneda de plata de S/1 por el bicentenario del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno. La emisión conmemora los 200 años de la institución educativa, conmemorado en 2025.

¿Cómo luce la moneda de plata del Colegio San Carlos de Puno?

En el reverso se aprecia la fachada del colegio, con su frontón triangular, balcones, ventanas y acceso principal. En la parte superior aparecen el nombre de la institución y los años 1825–2025, mientras que a la derecha figura el emblema del bicentenario. El anverso muestra el Escudo de Armas del Perú, el nombre del BCRP, el año de acuñación y la denominación «UN SOL».

La pieza fue acuñada en plata de ley 0,925, contiene media onza troy de plata fina y mide 33 milímetros de diámetro. Tiene acabado proof, propio de piezas de colección, y canto estriado.

¿Dónde comprar la moneda del BCRP y cuál es su precio referencial?

La moneda se venderá en la tienda virtual del BCRP. El precio referencial de piezas con características similares es de S/132, un monto que puede variar según la cotización de la plata. Los S/1 grabados en la pieza corresponden a su valor nominal.

En septiembre de 2026, el BCRP también puso en circulación otras dos monedas de plata conmemorativas. Una celebró los 200 años del Colegio de Señoritas Educandas del Cusco y la otra, emitida el 24 de septiembre, recordó el bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.