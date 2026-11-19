Once sitios arqueológicos de Áncash, ubicados en las provincias de Casma y Santa, ingresaron a la Lista Tentativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de una propuesta impulsada por el Ministerio de Cultura del Perú. La iniciativa reúne monumentos que dan cuenta de más de tres milenios de conocimientos astronómicos en la costa peruana y abre el camino hacia una eventual candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial.

El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO comunicó la incorporación al Ministerio de Cultura tras verificar que la documentación cumplía con las directrices de la Convención del Patrimonio Mundial. La Unidad Ejecutora 010 Chankillo elaboró el sustento científico y preparó en 2025 el formato de presentación de la propuesta, denominada «Chankillo y la tradición astronómica monumental de los valles de Casma, Sechín y Nepeña».

¿Qué sitios arqueológicos de Áncash están incluidos?

El conjunto está integrado por Cerro Mirador, Sechín Bajo, Cerro Sechín, Sechín Alto, Taukachi-Konkán, Las Aldas, Pampas de las Llamas-Moxeke, Pañamarca, Caylán, San Diego y Chankillo. La propuesta los agrupa como un bien seriado, una figura que permite reunir sitios geográficamente separados por el valor patrimonial que comparten.

En los valles de Casma, Sechín y Nepeña, las sociedades prehispánicas observaron los ciclos solares y lunares y aplicaron esos conocimientos al orientar sus monumentos, elaborar calendarios y organizar sus espacios ceremoniales. Para avanzar hacia una candidatura, el Perú deberá ampliar las investigaciones, reforzar la conservación de los sitios y consolidar mecanismos para su gestión sostenible.

Chankillo y las 13 torres que registraban el recorrido del Sol

El Complejo Arqueoastronómico Chankillo, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2021, conserva un sistema de trece torres y puntos de observación. Desde esas posiciones, el desplazamiento del Sol respecto a las torres permitía seguir su recorrido a lo largo del año. La UNESCO reconoce el complejo como una «obra del genio creador humano».