El Ministerio de Cultura (Mincul) conmemorará del 23 al 27 de noviembre los 40 años de la inscripción de Chan Chan en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La programación reunirá a investigadores, docentes, estudiantes y familias en el Museo de Sitio Chan Chan y otros puntos de La Libertad para difundir el legado de la antigua capital chimú y promover la participación ciudadana en su conservación.

¿Cómo se protege la arquitectura de tierra de Chan Chan?

La agenda comenzará el lunes 23 de noviembre en el Museo de Sitio Chan Chan. Especialistas del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH) abordarán la historia del sitio y los desafíos que enfrenta la conservación de sus estructuras de tierra. Por la tarde, un conversatorio abordará los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, la participación de las comunidades y el turismo sostenible.

El martes 24 habrá talleres de modelado en barro, decoración mural y elaboración de maquetas con iconografía chimú. Ese mismo día, el centro poblado El Trópico recibirá una jornada de cine itinerante con documentales sobre la civilización chimú y mensajes para prevenir invasiones y otros daños al complejo arqueológico.

Limpieza en Huaca Las Conchas y homenaje a un maestro curandero

El miércoles 25, vecinos, voluntarios y guías de turismo participarán en la campaña «Chan Chan te Queremos Limpio», en Huaca Las Conchas. El director del PECACH, Ismael Iglesias León, señaló que el aniversario es una oportunidad para involucrar a las comunidades cercanas y acercar la historia del sitio arqueológico a las nuevas generaciones.

El viernes 27, integrantes del Centro del Adulto Mayor de Laredo recorrerán el Museo de Sitio Chan Chan y participarán en un taller de modelado en barro. Ese día también se inaugurará la exposición temporal «Omballec, maestro curandero: hombre, montaña y San Pedro», un homenaje póstumo a Leoncio Carrión Flores, reconocido maestro curandero de La Libertad.