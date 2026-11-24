El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional del sitio arqueológico Caja Rumi, en Áncash, tras detectarse daños por excavaciones clandestinas y grafitis. La medida, publicada mediante una resolución directoral en el diario oficial El Peruano, tendrá una vigencia de dos años y abarca el monumento ubicado entre los distritos de Pamparomás y Cáceres del Perú.

¿Qué daños se detectaron en Caja Rumi?

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash identificó excavaciones clandestinas y grafitis sobre las superficies de piedra del monumento. Durante la evaluación también se registró acumulación de residuos sólidos, ingreso de animales y proliferación de vegetación en el área arqueológica.

¿Qué medidas se aplicarán para proteger el sitio arqueológico?

El plan contempla la instalación de hitos de delimitación y paneles de señalización en coordinación con las municipalidades distritales de Pamparomás y Cáceres del Perú. También prevé el retiro de residuos sólidos y trabajos especializados de conservación para restaurar las superficies de piedra afectadas.

El Ministerio de Cultura informó que la declaración y delimitación definitiva de Caja Rumi se encuentra en proceso de aprobación. La protección provisional puede prorrogarse por otros dos años si la ampliación se sustenta y se aprueba tras la evaluación correspondiente.