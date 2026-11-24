El Ministerio de Cultura anunció que Al pie de las hambres, Cuerpos vulnerados y Yanantin Uywanakuymanta ganaron el Premio Nacional de Literatura 2026, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a las obras literarias publicadas en el país. Los libros de Orlando Arturo Quevedo Uribe, Marcel Martin Velázquez Castro y Edison Percy Borda Huyhua se impusieron en novela, no ficción y literatura en lenguas indígenas u originarias, respectivamente.

¿Qué destacó el jurado de las obras ganadoras?

En novela, el jurado distinguió Al pie de las hambres, de Orlando Arturo Quevedo Uribe, por su realismo intimista y visceral y por la manera en que retrata la desigualdad y la marginalidad que enfrenta su protagonista. La obra, publicada en 2024, también fue nominada al Premio Luces en la categoría Mejor novela.

En no ficción, Cuerpos vulnerados, de Marcel Martin Velázquez Castro, fue reconocida por su análisis de la servidumbre infantil y el anticlericalismo de inicios del siglo XX desde una perspectiva literaria e histórica. En literatura en lenguas indígenas u originarias, el premio recayó en Yanantin Uywanakuymanta, del escritor y educador bilingüe cusqueño Edison Percy Borda Huyhua, por su calidad literaria y su representación de la vida en las comunidades andinas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Las seis menciones especiales y cuánto recibirán sus autores

En novela, las menciones fueron para Se hace otoño, de Clara María Susanne Noltenius Aurich, y Tierra de canes, de Carlos Enrique Freyre Zamudio. En no ficción, el jurado distinguió Islas perdidas. Ensayo sobre el escritor suicida y los suicidas de ficción, de Jorge Antonio Valenzuela Garcés, y El sistema del delirio: arte, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú de César Moro, de Rodrigo Vera Cubas. En literatura en lenguas indígenas u originarias, reconoció Rumiryaku, de Javier Pariona Salvatierra, y Misti manchachiq - Yana willakuy, de Juan Jesús Manya Salas.

Cada ganador recibirá S/ 35 mil, una medalla conmemorativa y un diploma de honor, mientras que los autores de las obras con mención especial recibirán S/ 10 mil y un diploma de honor. La resolución que oficializa los resultados puede consultarse en el portal del Ministerio de Cultura.