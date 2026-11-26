Una antigua gruta natural y vestigios de los siglos XVII y XVIII fueron identificados durante las excavaciones arqueológicas en la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen de La Legua, en el Callao. Los hallazgos aportan indicios sobre las primeras ocupaciones y edificaciones del lugar, así como sobre las prácticas religiosas que se desarrollaron en torno al santuario.

Una gruta y un hallazgo funerario en el santuario del Callao

Entre los descubrimientos destaca la gruta natural, asociada a la devoción a la Virgen del Carmen. Los investigadores también identificaron un contexto funerario correspondiente a un infante y recuperaron diversos materiales, entre ellos fragmentos de azulejos, una botella de aceite y un pequeño frasco de vidrio.

Las excavaciones abarcan el interior y el exterior de la basílica. La Municipalidad Provincial del Callao impulsa los trabajos a través del programa PROGRESAMOS CALLAO para conocer las distintas etapas de ocupación del lugar y los cambios en la arquitectura del recinto.

Ministerio de Cultura inspecciona las excavaciones en La Legua

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, Sergio Torres Seminario, recorrió las zonas intervenidas junto con su equipo técnico y el gerente de PROGRESAMOS CALLAO. El párroco de la basílica, José del Rosario Cornejo, acompañó la visita, durante la cual se verificaron los avances de las excavaciones.