Renato Tapia señaló que los jugadores también protestarán por la crisis política

En la previa del Perú vs Chile, el volante peruano, Renato Tapia conversó con el diario AS y aseguró que los futbolistas han conversado en la interna con respecto a los problemas actuales.

"Sí hemos hablado del tema y vamos a tratar de alzar la voz de protesta también nosotros", confirmó el mediocampista, cuando le consultaron sobre una posible manifestación de los integrantes de la Bicolor durante la contienda que se desarrollará esta tarde del viernes.

Asimismo, Tapia lamentó que el contexto no sea favorable en nuestro territorio. "Es una pena lo que vive el país. Es un momento de incertidumbre. Hay muchas cosas que no se saben, pero la información está a la mano, hay muchas cosas que por ahí el pueblo no sabía y en el momento están saliendo a la luz", afirmó el jugador del Celta.