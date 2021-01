Dustin Poirier derrotó a McGregor con un burtal TKO en la estelar de UFC 257

Tremendo. El último sábado, el estadounidense Dustin Poirier venció a su par irlandés McGregor en la pelea estelar del UFC 257 realizada en el Etihad Arena del Fight Island, en Abu Dhabi. 'The Diamond' no solo se llevó la lucha, sino también le propinó su primer TKO, dejando sin opciones a 'The Notorious'.

El europeo Conor McGregor se mostró confiado no solo al momento de llegar al octágono del UFC 257 para verse las caras nuevamente frente a Dustin Poirier, sino también en el primer round porque dominó a placer. Con buena combinación de golpes, el nacido en tierras norteamericanas lo sufriría.