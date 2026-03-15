Cristiano Ronaldo sigue en Arabia Saudita: niegan que haya dejado el país por conflicto en Medio Oriente

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo permanece en Arabia Saudita pese a los rumores de su salida rumbo a Europa, ante el conflicto desatado en Medio Oriente por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes de su club Al-Nassr desmintieron de forma categórica esa versión y en un posteo de la cuenta oficial del equipo, mostraron al astro del fútbol en una sesión de entrenamiento junto a sus compañeros, todos muy tranquilos.

De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que el futbolista había dejado el país ante el temor que el conflicto armado se agrave y los ataques se intensifiquen, lo que le impediría luego abandonar el país con su familia.

MENSAJE DEL CLUB

Mediante distintas plataformas de seguimiento aéreo, los medios The Sun y Daily Mail mostraron al lujoso jet del astro, el Bombardier Global Express 6500, abandonando esta mañana la ciudad de Riad, rumbo a Madrid, España.

Al-Nassr no emitió un comunicado formal sobre los rumores, pero sin lugar a dudas el mensaje del club del futbolista fue muy claro: el delantero está presente y a disposición del cuerpo técnico para el próximo compromiso oficial.