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Pasado Martes 03

Cristiano Ronaldo sigue en Arabia Saudita: niegan que haya dejado el país por conflicto en Medio Oriente

Varios medios de comunicación mostraron al lujoso jet del astro, el Bombardier Global Express 6500, abandonando la ciudad de Riad, rumbo a Madrid, España.




El futbolista portugués Cristiano Ronaldo permanece en Arabia Saudita pese a los rumores de su salida rumbo a Europa, ante el conflicto desatado en Medio Oriente por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes de su club Al-Nassr desmintieron de forma categórica esa versión y en un posteo de la cuenta oficial del equipo, mostraron al astro del fútbol en una sesión de entrenamiento junto a sus compañeros, todos muy tranquilos.

De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que el futbolista había dejado el país ante el temor que el conflicto armado se agrave y los ataques se intensifiquen, lo que le impediría luego abandonar el país con su familia.

MENSAJE DEL CLUB

Mediante distintas plataformas de seguimiento aéreo, los medios The Sun y Daily Mail mostraron  al lujoso jet del astro, el Bombardier Global Express 6500, abandonando esta mañana la ciudad de Riad, rumbo a Madrid, España.

Al-Nassr no emitió un comunicado formal sobre los rumores, pero sin lugar a dudas el mensaje del club del futbolista fue muy claro: el delantero está presente y a disposición del cuerpo técnico para el próximo compromiso oficial.


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