Paulo Autuori analizó la victoria y destacó el crecimiento del fútbol venezolano

Paulo Autuori valoró el triunfo de Sporting Cristal ante Carabobo y resaltó el crecimiento sostenido que viene mostrando el fútbol venezolano en los últimos años.

Luego del triunfo por la mínima de Sporting Cristal ante Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores, el técnico del cuadro celeste, Paulo Autuori, no solo analizó el desarrollo del partido, sino que también destacó el nivel mostrado por el equipo rival y el crecimiento que viene experimentando el fútbol venezolano.

Asimismo, indicó que este crecimiento deportivo no es producto de la casualidad, ya que el fútbol venezolano lo viene demostrando a través de sus clubes desde años anteriores, y considera que con el paso del tiempo continuará consolidándose.

CRECIMIENTO DEL FÚTBOL VENEZOLANO

Tras disputarse el encuentro, el técnico del cuadro celeste fue consultado sobre el análisis del partido, ocasión en la que destacó y elogió el crecimiento que ha venido mostrando el fútbol venezolano en los últimos años. "Yo he hablado esto un montón de veces, en Brasil, Colombia, Perú. El fútbol venezolano ha crecido un montón. Yo salí de la selección peruana en 2005 y ya mi análisis era que el fútbol venezolano despertaba. Entonces mira hoy día la cantidad de jugadores venezolanos fuera de Venezuela", agregó.

Por otro lado, Autuori ratificó que no solo podía basar su análisis en el partido disputado. "El tema no es análisis de un partido. Hay que tener un macroanálisis global. Nosotros, que somos gente de fútbol, no podemos quedarnos cortos en analizar solamente qué ha pasado en un partido. Entonces, para mí Venezuela ha crecido y está creciendo un montón. Con jugadores con mucha más jerarquía, con equipos que tienen una idea de juego y logran plasmar ese plan de juego en los partidos", indicó.

EXIGENCIA DEL RIVAL

Finalmente, el técnico destacó la exigencia que impuso el rival durante el encuentro y señaló que su equipo tuvo que mostrar solidez, especialmente en la defensa, para poder sostener la ventaja obtenida en el partido de ida.