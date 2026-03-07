UTC venció 2-1 a Comerciantes Unidos y tomó la punta del Torneo Apertura

El cuadro cajamarquino logró una importante victoria en Cutervo y se convirtió en líder momentáneo del campeonato a la espera del resto de resultados de la fecha 6.

UTC logró un valioso triunfo por 2-1 frente a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el equipo cajamarquino se colocó como líder momentáneo del campeonato mientras se completan los demás encuentros de la fecha.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 16 minutos gracias a Daniel Camacho, quien conectó un preciso cabezazo que dejó sin opciones al arquero Ángel Córdova. El gol reflejaba el buen inicio de UTC, que dominó los primeros minutos del encuentro.

Sin embargo, Comerciantes Unidos reaccionó rápidamente y logró empatar a los 26 minutos mediante Rodrigo Vilca. El volante sacó un potente remate desde fuera del área que venció al guardameta Patrick Zubczuk, devolviendo la paridad al marcador.

APROVECHÓ EXPULSIÓN

En el segundo tiempo, UTC aprovechó la ventaja numérica tras la expulsión de Sen a los 38 minutos. Finalmente, a los 82’, Joseph Núñez apareció para definir con precisión y sellar el 2-1 definitivo, resultado que le permite al cuadro cajamarquino tomar provisionalmente el liderato del Torneo Apertura.