Felipe Vizeu responde a críticas: “Estoy haciendo buenos partidos”

El delantero rimense restó importancia a su gol anulado por el VAR ante Carabobo y aseguró que su prioridad es el rendimiento colectivo y las victorias del equipo.

El delantero de Sporting Cristal, Felipe Vizeu, se pronunció tras la victoria de su equipo frente a Carabobo FC y se refirió al gol que le fue anulado por el VAR, jugada que pudo significar el 2-0 definitivo. El atacante brasileño aseguró que, aunque no pudo celebrar el tanto, se mantiene tranquilo porque considera que viene realizando buenos partidos y aportando al funcionamiento del equipo.

Vizeu explicó que durante la jugada no percibió la mano que terminó invalidando su anotación. Sin embargo, aceptó la decisión arbitral y señaló que en el fútbol estas situaciones forman parte del juego. “No vi la mano en el momento, pero Cristiano dice que sí se tocó. Hay VAR y el árbitro tomó la decisión, así que solo queda seguir trabajando”, comentó.

El delantero también envió un mensaje de calma a los hinchas celestes respecto a su sequía goleadora. El atacante remarcó que no siente presión por no anotar en los últimos encuentros, ya que considera que su desempeño en el campo está siendo positivo y enfocado en el bien del grupo.

OBJETIVO: LA LIBERTADORES

Finalmente, el atacante aseguró que el equipo ya piensa en los próximos retos tanto en la liga local como en la Copa Libertadores. Vizeu sostuvo que el plantel debe mantenerse concentrado y preparado para seguir avanzando en el torneo continental y cumplir el objetivo de alcanzar la fase de grupos.