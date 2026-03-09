¡Orgullo peruano! Naomi Junco gana tres medallas de oro en el Lima Bádminton Open 2026

Junco, del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, destacó en el torneo y se perfila como una promesa del bádminton nacional.

La badmintonista peruana Naomi Junco tuvo una destacada actuación en el Lima Bádminton Open al consagrarse campeona en la categoría U19 en tres modalidades: individual, dobles damas y dobles mixtos.

Junco, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte, mostró un alto nivel competitivo durante el torneo, consolidándose como una de las principales promesas del bádminton nacional.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, respalda la participación de los atletas peruanos en torneos nacionales como parte de su preparación para competencias internacionales, con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El campeonato también marcó el inicio oficial de la temporada competitiva organizada por la Federación Deportiva Peruana de Bádminton, y forma parte del circuito nacional que servirá como etapa clasificatoria rumbo al Campeonato Panamericano de Bádminton, que se realizará en junio en Brasil.

SOBRE LOS RESULTADOS

El presidente de la federación, Ignacio Argüelles, destacó la importancia del torneo para evaluar el rendimiento de los deportistas tras el periodo de pretemporada. “Estoy muy a gusto con los resultados y la calidad de los partidos que estamos viendo, especialmente el dominio de Naomi. Es el escenario ideal para que nuestros atletas se pongan a prueba tras el entrenamiento intensivo de verano”, señaló.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la Videna, en el distrito de San Luis, sede del IPD que cumple con los estándares técnicos exigidos para el bádminton de alto nivel, como techos altos, iluminación especializada y condiciones ambientales controladas.