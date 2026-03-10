¿Qué dijo Juan Reynoso tras realizar polémico gesto a la tribuna de Alianza Lima?

El partido entre Alianza Lima y FBC Melgar dejó una escena polémica en el estadio Alejandro Villanueva. Tras la victoria blanquiazul por 3-1, la atención no se centró únicamente en el resultado, sino en los gestos que realizó el entrenador Juan Reynoso hacia la tribuna al finalizar el encuentro.

Luego del pitazo final, varios hinchas dirigieron abucheos e insultos al técnico del cuadro arequipeño. En ese momento, Reynoso respondió con gestos hacia la tribuna, lo que generó una rápida reacción en redes sociales, donde se cuestionó su comportamiento.

Reynoso niega provocación a la hinchada

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el estratega fue consultado sobre lo ocurrido y negó haber provocado a los aficionados.

“Nunca provoqué a nadie. Si tú insultas, corres el riesgo de que te respondan. En ningún momento mi intención fue provocar... y si me crees me tiene sin cuidado. Haces una expresión que parte del entorno; estás jugando para el hincha”, señaló.

Explicó el significado de sus gestos

Reynoso también cuestionó algunas versiones que, según indicó, se han difundido sobre su comportamiento durante su etapa reciente en el fútbol peruano.

“Yo no soy malagradecido con la institución, pero cuando a uno le faltan el respeto…”, expresó.

El entrenador explicó que sus gestos tenían otro significado. Según detalló, primero señaló el estadio y luego formó el número dos con los dedos, en referencia a los dos títulos nacionales que ganó con Alianza Lima cuando fue futbolista. Asimismo, aseguró que no le preocupa una eventual sanción.

“No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si me insultan, obviamente tengo que responder”, afirmó.