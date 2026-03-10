Pablo Guede resalta eficacia de Alianza Lima tras vencer a Melgar

Guede resaltó el trabajo y la humildad de sus jugadores, señalando que el triunfo permite a Alianza Lima mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura.

A raíz de la victoria de Alianza Lima sobre FBC Melgar por la sexta jornada del Torneo Apertura, el técnico blanquiazul Pablo Guede destacó el desempeño de sus dirigidos.

El entrenador destacó el esfuerzo y la humildad de su plantel ante un rival siempre complicado, señalando que esta victoria coloca a Alianza Lima en los primeros lugares de la tabla y en la lucha por quedarse con el Torneo Apertura.

DESTACÓ DESEMPEÑO DE SU EQUIPO

Guede analizó el desempeño de su equipo destacando la seriedad que representaba el compromiso. "Creo que hicimos un partido muy serio desde el trabajo y desde la humildad. Había que correr y sacrificarse, y eso es muy rescatable. Nosotros seguimos trabajando día a día para poder mejorar y recuperar jugadores; así vamos teniendo un poco más de conexión, aunque todavía nos falta recuperar a futbolistas que hoy hicieron un gran esfuerzo”, señaló en conferencia de prensa.

Además, resaltó la eficacia de su equipo durante el encuentro, aunque también hizo hincapié en algunas ocasiones claras de gol que no pudieron concretar. "El trabajo que hicieron los chicos para defender nos dio la posibilidad de atacar mejor. Es verdad que antes no metíamos goles, pero llegábamos y fallábamos. Hoy llegamos y las metimos, aunque también fallamos algunas. Eso requiere confianza y buscar sociedades dentro del campo, algo que vamos encontrando de a pocos”, indicó.

MUCHO POR MEJORAR

Por otro lado, resaltó que aún tienen mucho por mejorar y que eso se logrará con trabajo constante. “Nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma humildad y respeto para todos los rivales, tratando de tener a todo el plantel en óptimas condiciones y, a partir de allí, continuar mejorando”, finalizó.