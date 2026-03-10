Negociación por Bryan Reyna: Universitario espera respuesta de Belgrano

El jugador Bryan Reyna estaría cerca de llegar al cuadro crema, aunque aún falta definir su situación contractual con Belgrano de Argentina.

De cara al próximo cierre del mercado de pases, Universitario de Deportes tiene la intención de seguir reforzando su zona de ataque con miras a lo que resta del Torneo Apertura.

El nombre que se ha venido manejando en las últimas horas ha sido el de Bryan Reyna, ya que el técnico español Javier Rabanal no ve con malos ojos su fichaje; solo tendría que arreglar su situación contractual con Belgrano de Argentina.

ÚLTIMO FICHAJE DEL CUADRO CREMA

Según informó RPP Noticias, Bryan Reyna estaría cerca de llegar a la “U”. Sin embargo, el anuncio oficial aún está pendiente, ya que el acuerdo deberá concretarse primero con la firma de los documentos correspondientes.

Este posible fichaje caería de buena manera en Universitario de Deportes, ya que el equipo no atraviesa por un buen momento en las primeras fechas del campeonato y las lesiones también han complicado el panorama.

POSICIÓN DE BELGRANO

Por otro lado, Belgrano informó que el jugador viajará en las próximas horas a Perú, donde firmaría contrato hasta finales de temporada, pero con opción de compra.