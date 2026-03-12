Trump recomienda a Selección de Irán no asistir al Mundial 2026: No es apropiado que viaje a EEUU

El presidente Donald Trump dijo hoy que la Selección de Irán es "bienvenida" al Mundial 2026 en Estados Unidos, pero le recomendó mejor no participar por "su propia seguridad" ya que consideró "no apropiado" que viajen a la unión americana.

El último miércoles, el ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, señaló que su selección no participará del Mundial de Fútbol 2026 por los ataques de EEUU contra su país, que provocaron, entre otros, la muerte del exlíder ayatolá Alí Jamenei.

"Después que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, el pasado 28 de febrero, no hay condiciones que nos permitan participar (respecto a la Selección de Irán) en el referido Mundial", dijo el ministro, según medios que citan a la agencia DPA.

BIENVENIDO A COMPETIR

El martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, tras el encuentro, dijo que el líder estadounidense le reiteró que el equipo iraní es bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos, no hay problema.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y EEUU desde el 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en EEUU; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.