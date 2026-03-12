¡Oficial! Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario

El extremo peruano fue anunciado como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes tras concretarse su préstamo desde Belgrano hasta diciembre de 2026.

Flamante refuerzo para el tricampeón de cara a lo que resta de la Liga 1 . El extremo peruano Bryan Reyna se suma a las filas de Universitario de Deportes para afrontar el torneo local y la Copa Libertadores.

Fichaje que ya se venía rumoreando durante varios días, pero recién se hizo oficial por parte de Belgrano de Córdoba, quien anunció el préstamo por un año del también jugador de la selección peruana.

REYNA LLEGA A UNIVERSITARIO

Mediante un comunicado emitido por sus redes sociales, el club argentino indicó sobre la cesión del atacante. "El Club Atlético Belgrano informa que el jugador Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario hasta el 31 de diciembre de 2026", indicaron.

Por otro lado, el club también dio a conocer los detalles de la cesión y le deseó los mejores éxitos al jugador. Este fichaje ha generado entusiasmo en la hinchada crema, sobre todo por el difícil arranque que ha tenido el equipo en el torneo.