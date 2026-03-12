Carlos “Kukín” Flores: su historia será llevada a la pantalla grande

La vida de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol peruano y de Sport Boys del Callao será llevada a la pantalla grande mediante un proyecto cinematográfico que busca retratar la vida fuera del fútbol de uno de los talentos más admirados del país.
Futbolista que paseó su fútbol por distintos equipos del medio local y también jugando para equipos del extranjero. No solo contaba con un talento en los pies que daba de qué hablar, sino también con sus actitudes polémicas que lo ponían en el ojo público.
CARLOS “KUKÍN” FLORES: EL VERDADERO 10 DE LA CALLE
Este llamativo proyecto será dirigido por el cineasta peruano Cristian John Béltran Saavedra junto a la productora Feerlart Company, que a través de un acercamiento con la familia del exjugador, pudo concretar el objetivo de contar la historia real de este crack peruano.
Asimismo, se planea contar con la participación de algunos clubes peruanos, como Sport Boys, cuyo estadio sería utilizado como locación, y Alianza Lima, que también aparecería en algunas escenas de la producción.
TRAYECTORIA DE “KUKIN” FLORES
El exjugador debutó en Sport Boys (1991) y tuvo un paso por los compadres Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente. También jugó por San Agustín, Juan Aurich, Unión Huaral, entre otros.
Asimismo, también tuvo participación en el extranjero en equipos como Al Hilal (Arabia Saudita), Atlético Paranaense (Brasil), Belgrano (Argentina) y el Deportivo Pereira (Colombia)
Lamentablemente, Eduardo 'Kukín' Flores falleció el 17 de febrero de 2019 a los 44 años, a causa de un paro cardíaco.