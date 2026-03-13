Estrellas en pugna por el Mundial 2026: lo que el apostador debe vigilar

A menos de cuatro meses del pitazo inicial en Ciudad de México, seis plazas del Mundial 2026 siguen vacías. Entre los que esperan sentencia hay nombres que mueven líneas completas en las casas de apuestas deportivas futbol: Lewandowski, Donnarumma, Calhanoglu, Eriksen. Quien siga los mercados de cuotas sabe que la repesca europea, programada para el 26 y 31 de marzo, puede redistribuir millones en futuros y props de goleador de un día para otro.

Repesca UEFA: las estrellas que dependen de dos partidos

El formato no perdona. Cuatro llaves eliminatorias a partido único, con semifinal y final separadas por cinco días. Ganar o quedarse fuera: no hay red de seguridad.

Robert Lewandowski y la maldición polaca

Con 37 años y contrato vigente con el FC Barcelona hasta junio de 2026, Lewandowski regresó a la selección tras una pausa que generó incertidumbre durante la primera fase clasificatoria. El técnico Jan Urban confirmó que es el capitán designado para los playoffs, donde recibirán a Albania en semifinal. Si avanzan, la final será ante el ganador de Ucrania-Suecia.

Goles internacionales con Polonia: 87

Último gol en clasificación: de cabeza contra Lituania

Gianluigi Donnarumma y la pesadilla repetida

El fútbol italiano ha tropezado dos veces con la repesca mundialista. En 2018 cayó ante Suecia; en 2022, ante Macedonia del Norte. Gennaro Gattuso dirige ahora una selección que recibe a Irlanda del Norte con un dominio histórico amplio en los enfrentamientos directos. Donnarumma, actual portero del Manchester City tras su paso por el PSG, lidera la defensa. La pregunta del apostador no es si gana esa semifinal, sino qué ocurre en la final contra el ganador de Gales o Bosnia.

Turquía, Dinamarca y el resto de la pelea

Hakan Calhanoglu y Arda Güler encabezan una generación turca que enfrenta a Rumanía bajo la dirección de Vincenzo Montella. El técnico italiano admitió que conoce de cerca a Mircea Lucescu, veteranísimo DT rumano con pasado en clubes de Estambul. Dinamarca, por su parte, dilapidó su clasificación directa al empatar con Bielorrusia y caer en Glasgow, dejando a Christian Eriksen y compañía obligados a pasar por semifinal contra Macedonia del Norte.

Los veteranos con boleto asegurado pero presencia incierta

Clasificar a tu selección no garantiza pisar la cancha. Varios nombres de primer nivel arrastran dudas que alteran mercados de futuros y props individuales semana a semana.

Una lesión muscular en la pretemporada del Inter Miami dejó a Lionel Messi fuera de los amistosos de febrero. A sus 38 años, el capitán argentino no ha confirmado si estará en el torneo. Lionel Scaloni expresó a inicios de año que el jugador quiere estar, pero según reportó ESPN, el cuerpo técnico monitorea con preocupación el rendimiento colectivo de varios titulares habituales.

El caso de Cristiano Ronaldo es distinto: no hay lesión ni duda sobre la convocatoria. Roberto Martínez cuenta con él para su sexto Mundial. Lo que sí discuten los analistas es el rol. Ronaldo cumplirá 41 años durante el torneo y ha priorizado el descanso por encima de compromisos secundarios con Al-Nassr, lo que alimenta la hipótesis de una titularidad rotativa en fase de grupos.

¿Y Neymar? No juega con la Canarinha desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado. Carlo Ancelotti, al mando de la selección brasileña, ha insistido en convocar solo jugadores en condiciones óptimas, y por ahora el delantero de Santos no cumple ese filtro.

Mercados y cuotas: dónde mirar antes de junio

La incertidumbre alrededor de estas figuras tiene un reflejo directo en las líneas de apuestas. Antes de la repesca, varios mercados carecen de cuotas definitivas porque dependen de qué selecciones se clasifiquen.

Los mercados de goleador ofrecen otro ángulo. La expansión a 48 equipos añade partidos adicionales en fase de grupos, beneficiando a delanteros titulares de selecciones favoritas.

Las grandes ausencias que ya impactan el tablero

Algunas estrellas confirmaron su ausencia antes de que comience la repesca. Jan Oblak no estará: Eslovenia quedó eliminada. Khvicha Kvaratskhelia tampoco pisará suelo norteamericano tras la caída de Georgia frente a un grupo con España y Turquía. Victor Osimhen no pudo llevar a Nigeria al torneo, y Mikel Merino, goleador de España en la fase clasificatoria, se fracturó el pie derecho en febrero jugando para el Arsenal; su recuperación apunta a agosto, fuera de plazo.

Cada baja reconfigura mercados. La ausencia de Merino obliga a Luis de la Fuente a replantear su mediocampo, un dato que pesa en los props de rendimiento del favorito.

¿Y si la próxima gran sorpresa sale de un vestuario inesperado?

Kosovo busca su primer torneo mayor. Cabo Verde clasificó por encima de Camerún y Uzbekistán debutará tras décadas de intentos fallidos. Mientras la atención se concentra en los nombres célebres, quizá valga la pena preguntarse qué jugador sin portada de revista terminará acaparando los titulares en julio.