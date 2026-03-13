Javier Rabanal y Jairo Concha reciben sanción tras incidentes frente a Sporting Cristal

La sanción impedirá que Rabanal y Concha estén presentes en el duelo ante UTC de Cajamarca por la próxima jornada del campeonato.

El comportamiento ocurrido al término del partido correspondiente a la fecha 4 de Liga 1 Te Apuesto tuvo consecuencias. Tras los incidentes registrados, finalmente se determinó la sanción para jugadores y el comando técnico del conjunto crema.

Universitario de Deportes no podrá contar con su técnico Javier Rabanal ni con el jugador Jairo Concha en las próximas fechas del torneo, luego de la sanción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol a través de su Comisión Disciplinaria.

Esta situación complica al cuadro crema, ya que su mal inicio en el campeonato ha generado que la hinchada exija mejores resultados para no alejarse de los primeros puestos de la tabla.

SANCIÓN PARA CONCHA Y RABANAL

Según lo dicho por RPP, el conjunto “merengue”, que ya fue notificado sobre la sanción de cuatro fechas, asimismo podrá apelar la medida impuesta a su técnico Javier Rabanal, mas no la correspondiente al mediocampista Jairo Concha. Asimismo, se espera que el club presente los recursos necesarios para intentar reducir la sanción.

Esta medida hará que ambos no puedan ser parte del partido ante UTC este sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental, por la fecha 7 de la Liga 1 Te Apuesto. Mientras tanto, el volante Jairo Concha sí podrá ser parte del clásico frente a Alianza Lima, programado para el 4 de abril.

FARA FUE ABSUELTO

Por otro lado, en los incidentes ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo, el defensor Caín Fara también estuvo involucrado. Sin embargo, las autoridades de la FPF decidieron no imponerle sanción alguna, sin brindar mayores detalles sobre esta decisión.