Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago y llega con confianza al repechaje rumbo al Mundial

La selección boliviana se impuso con autoridad en un amistoso disputado en Santa Cruz de la Sierra y ahora se enfoca en el duelo ante Surinam por el repechaje mundialista.

La selección de Bolivia venció con contundencia por 3-0 a Trinidad y Tobago en un partido amistoso internacional disputado en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz. El encuentro sirvió como preparación para el próximo repechaje rumbo al Mundial 2026, en el que la “Verde” buscará seguir con vida en la lucha por la clasificación.

El primer gol del compromiso llegó a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Luis Haquin apareció dentro del área para abrir el marcador a favor del conjunto boliviano. Con mayor dominio del balón y presión constante en campo rival, Bolivia logró ampliar la ventaja antes del descanso.

Cuando el primer tiempo estaba por concluir, Juan Godoy aprovechó una jugada en el área chica para marcar el 2-0, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo. La escuadra local mostró mayor solidez en ataque y control del ritmo del partido frente al conjunto caribeño, que poco pudo hacer para evitar los goles bolivianos.

SE VIENE SURINAM

En la segunda mitad, Bolivia sentenció el encuentro rápidamente. A los 53 minutos, Fernando Nava recibió el balón por la banda derecha y con un potente remate cruzado selló el 3-0 definitivo. Con este triunfo, el combinado boliviano llega motivado al repechaje internacional que disputará ante Surinam en México, donde buscará avanzar en su camino hacia la clasificación al Mundial 2026.