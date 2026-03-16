Selección Peruana 2026: estos son los convocados de Mano Menezes para enfrentar a Senegal y Honduras

Comenzó oficialmente la era de Mano Menezes en la Selección Peruana. Este lunes 16 de marzo, el entrenador brasileño presentó la lista de convocados de Perú para los amistosos internacionales ante Senegal y Honduras, partidos que se disputarán a fines de marzo en Europa y que marcarán el inicio de su proceso al frente de la Bicolor.

Nuevas caras en la convocatoria de la Selección Peruana

Durante una conferencia de prensa, el estratega reveló la nómina de jugadores que integrarán la selección para esta fecha FIFA. Menezes explicó que, en las últimas semanas, recorrió distintos escenarios deportivos para observar el rendimiento de futbolistas que podrían formar parte del equipo nacional.

Entre las principales novedades de la convocatoria destacan el volante Adrián Quiroz, de Los Chankas, y el mediocampista Jairo Vélez, de Alianza Lima. Ambos aparecen por primera vez en la lista del técnico brasileño, quien busca ampliar el universo de jugadores considerados para la selección.

“Se busca abrir más la convocatoria, extenderla para que más clubes estén representados en la selección. Que los hinchas miren a la selección y vean que hay lugar para que destaquen sus principales jugadores”, señaló Menezes durante su presentación oficial.

Los rivales que enfrentará Perú en Europa

El técnico también se refirió al nivel de los próximos rivales de la Selección Peruana en los amistosos internacionales. Según explicó, Senegal y Honduras representan desafíos distintos que permitirán medir el rendimiento del equipo.

“Son dos selecciones de jerarquías diferentes. Senegal es el actual campeón de África y hace poco le ganó a Brasil. Es muy fuerte físicamente y va a ser complicado para nosotros. Va a ser un parámetro para saber a dónde debemos llegar. Honduras es un poco más parecido a nosotros, con un juego más abierto”, comentó el entrenador.

Lista de convocados

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Defensas : Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Grüber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Volantes : Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).