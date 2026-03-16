Jorge Fossati confirma conversaciones con Universidad de Chile para asumir como nuevo técnico

El entrenador uruguayo, con pasado reciente en Universitario y en la Selección Peruana, reconoció contactos con la directiva del club chileno y aparece como principal candidato para dirigir al equipo.

El técnico uruguayo Jorge Fossati reveló que ha mantenido conversaciones con la directiva de Universidad de Chile para convertirse en su nuevo entrenador. La prensa chilena informó que las negociaciones entre ambas partes avanzan con rapidez, por lo que el estratega se perfila como el principal candidato para asumir el cargo en el popular club conocido como el “Romántico Viajero”.

El exentrenador de Universitario de Deportes confirmó el contacto en declaraciones brindadas a ESPN Chile, donde señaló que recibió la llamada del gerente deportivo del club, Manuel Mayo. Según indicó, aceptar la comunicación demuestra su interés en la propuesta para dirigir al conjunto azul.

“Hubo varias cosas que las agoté de entrada. Si le atendí a Manuel Mayo significa que me interesa. Si no lo hubiese hecho, no habría respondido”, comentó Fossati, dejando abierta la posibilidad de llegar al fútbol chileno en las próximas semanas.

Durante la entrevista, el también exentrenador de la Selección de fútbol de Perú explicó cuál es la idea de juego que busca implementar en los equipos que dirige. El técnico señaló que su prioridad es mantener el equilibrio entre el ataque y la defensa, con un plantel que pueda recuperar el balón y pasar rápidamente a la ofensiva.

PRINCIPAL CANDIDATO

Finalmente, diversos periodistas y medios deportivos aseguran que Fossati es el principal candidato para asumir la dirección técnica del club chileno tras la salida de Francisco Meneghini. De confirmarse el acuerdo, el experimentado entrenador uruguayo asumiría el reto de liderar a la “U” en la presente temporada del fútbol chileno.